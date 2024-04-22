Марат Хуснуллин открыл в Мариуполе детский сад, который полностью отремонтировали подмосковные специалисты

Строители из Московской области в очередной раз показали самый высокий класс – восстановили и запустили в Мариуполе ясли-сад, которые не видели ремонта более 20 лет. Важный социальный объект открыли заместитель председателя Правительства РФ совместно с руководством ДНР и заместителем генерального директора Фонда капитального ремонта Московской области.

«В каждый приезд в новых регионах мы открываем один-два восстановленных или построенных соцобъекта. В этот раз очень хорошее впечатление оставил детский сад «Орешек» на 110 малышей, который «от и до» отремонтировали строители из Московской области, РКС-НР и «Единый заказчик». Заведующая детсадом Елена Олеговна провела меня и главу ДНР Дениса Пушилина по ярким игровым комнатам, уютным спальням и показала пищеблок, где все новое и современное», – сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Здание десада получилось очень ярким и уютным, внутри установлена самая современная и передовая техника.

Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин отметил, что наш регион активно восстанавливает многоквартирные дома и социальные объекты. Он подчеркнул, что эта тема находится на особом контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Мы по объемам работ на новых территориях являемся лидерами, как по нашим подшефным регионам, так и в целом, потому что сегодня мы восстанавливаем объекты и в Луганской области, и в Запорожской области и т.д. Считаю, что это справедливая оценка работы наших строителей, которые вместе с Маратом Шакирзяновичем присутствовали там, показывали, докладывали о результатах своих работ», – сказал Хромушин.