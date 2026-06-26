Капремонт ускоряют: в Городском округе Пушкинский взялись за обветшавшее здание середины века

Повод для совместного выезда на проблемный объект возник еще на прошлой встрече, когда горожане из корпусов 1 и 2 выразили тревогу в связи с планами застройщика на участке в районе Акуловского шоссе. Тогда девелопер дал слово не приступать к работам без полноценного обследования грунтов и строительной экспертизы. Однако параллельно с градостроительными вопросами всплыла и бытовая повестка: жильцы указали на захламленный подвал, неисправные камеры у детской площадки и общее удручающее состояние инженерных сетей.



Объезд прошел при участии заместителя Николая Михайлина и представителя УК ЖЭО Пушкино. Участники комиссии прошлись по всем зонам ответственности. Первым делом осмотрели фасад — специалисты зафиксировали заметные деформации кирпичной кладки под оконными проемами, что указывает на возрастные изменения конструкции. Далее спустились в подвал и проверили коммуникации.



Некоторые недочеты были устранены оперативно: сотрудники управляющей компании прямо в процессе осмотра привлекли бригаду рабочих для ликвидации точечных замечаний. Что касается системы видеонаблюдения на детской игровой зоне, то опасения жителей не подтвердились — оборудование оказалось в рабочем состоянии, факт был зафиксирован в онлайн-режиме.



Впрочем, большинство выявленных дефектов носят системный характер. Здание, построенное в середине прошлого века, закономерно требует серьезного вмешательства. Администрация округа уже начала подготовку проектной документации, чтобы перенести сроки капитального ремонта на более ранние даты. Ситуация остается на личном контроле председателя Совета депутатов, а все выявленные нарушения взяты в работу для полного устранения.