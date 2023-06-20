Подмосковные станции Павловский Посад и Гагаринская капитально ремонтируются

Железнодорожные станции Павловский Посад и Гагаринская скоро станут комфортными для пассажиров. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) развернула здесь капитальный ремонт.

Как сообщает региональный Минтранс, удобнее станет подход к станциям, кардинально обновятся их покрытия, станет намного светлее. В целях безопасности установят ограждения, нанесут разметку. При этом в ЦППК учитываются пожелания пассажиров пригородных электричек.

Станции Павловский Посад (Горьковское направление) и Гагаринская (Ярославское) по плану должны быть отремонтированы до конца 2023 года.

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