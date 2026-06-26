Новые тротуары, парковки и 500 кустов: в Наро-Фоминске преображают дворы на Полубоярова

В Наро-Фоминске стартовало долгожданное благоустройство дворовой территории у домов №1 и №3 по улице Полубоярова. Подрядчик уже приступил к работам: прокладывает новые тротуары, монтирует освещение и готовит площадки для дополнительных парковок. В планах — не только асфальт и бордюры, но и масштабное озеленение, а также возможный перенос мусорной площадки ради увеличения машиномест.

Жители двух соседних домов на Полубоярова наконец дождались перемен. Подрядная организация развернула работы сразу по нескольким направлениям. Первыми в ход пошли прогулочные зоны: за домом №3 уже укладывают свежие тротуары, устанавливают бордюрные камни и готовят места для скамеек. В тени деревьев скоро появятся удобные лавочки и урны — места для тихого отдыха станет значительно больше.

Одно из главных решений, которое отметил представитель подрядчика Александр Кравченко, касается пешеходной доступности. Тропинку от подъездов теперь соединят с основным тротуаром, ведущим к остановке общественного транспорта. Раньше жителям приходилось выходить на проезжую часть или лавировать между припаркованными авто — теперь этот небезопасный маршрут уйдет в прошлое.

Помимо пешеходной инфраструктуры, рабочие взялись за подходы к подъездам и установку новых опор уличного освещения. А у дома №3 уже расчистили участок под дополнительную парковку — дефицит машиномест здесь ощущался особенно остро. Но и это не все. В обоих дворах запланированы парковочные карманы и высадка 500 кустарников. Кроме того, рассматривается возможность переноса контейнерной площадки для ТБО, которая сейчас расположена между домами, в более удобное место. Освободившуюся территорию отдадут под новые машиноместа.

Все работы подрядчик обязался завершить к 23 июля. Задача амбициозная, но если темпы сохранятся, жители Полубоярова встретят середину лета с совершенно обновленными дворами.