Очистные работают без сбоев: экологи выясняют причины помутнения Скалбы

ЖКХ

Фото: [Администрация г.о. Пушкинский]

Жители деревни Кощейково 10 июня сообщили о возможном загрязнении реки Скалба. По информации МУП «Пушкинские коммунальные системы», в тот же день специалисты проверили работу биологических очистных сооружений и подтвердили: они функционируют в штатном режиме.

Сточные воды на объекте проходят три этапа очистки — механическую, биологическую и химическую. После обработки вода, соответствующая нормативам, поступает в реку по железобетонному коллектору. Лабораторный контроль в первом и втором кварталах 2026 года не выявил превышений по загрязняющим веществам.

Так, 16 июня состоялся комиссионный выезд с участием представителей управления ЖКХ, отдела экологии и МУП «Пушкинские коммунальные сети» (ПКС). Эксперты осмотрели место выпуска очищенной воды: она оказалась прозрачной и без запаха. В русле реки вода была мутной, однако признаков канализационного или фекального загрязнения не обнаружили.

Сейчас специалисты МУП ПКС ищут источник загрязнения. Очистные сооружения предварительно исключены из числа возможных причин проблемы.

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