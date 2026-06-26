Парковки, тротуары и «народные тропы»: как преображают Бережок в Ивантеевке

Двор на Бережке ждут серьезные перемены. Главный запрос жителей, который лег в основу проекта, — острая нехватка машиномест. Эту проблему планируют решить за счет перепланировки территории и организации дополнительных парковочных карманов. Однако работы не ограничиваются только стоянками для автомобилей.



Подрядчики уже приступили к укладке нового асфальтового покрытия — в сумме предстоит обновить более 7 тысяч квадратных метров. Параллельно идут работы по обустройству тротуаров и пешеходных зон. Особое внимание уделяется так называемым народным тропам — маршрутам, которые жители протоптали самостоятельно за долгие годы. Теперь эти пути получат твердое покрытие и станут частью официальной инфраструктуры.



Кроме того, во дворе появится современная контейнерная площадка для сбора мусора с удобным подъездом для спецтехники. Для маленьких жителей предусмотрена новая детская игровая зона, а также будут установлены малые архитектурные формы, которые сделают прогулки более приятными.



Проект учитывает интересы всех категорий граждан: на Бережке обустроят места для маломобильных жителей, а пешеходная зона станет более безопасной и удобной. По словам главы округа, после полного завершения работ двор должен превратиться в современное и функциональное пространство, где комфортно будет и водителям, и тем, кто предпочитает передвигаться пешком. Ход выполнения контракта находится на постоянном контроле администрации.