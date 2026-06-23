Рекордная явка в Рязанской области: жители выбрали 32 проекта для благоустройства

В Рязанской области подвели итоги народного голосования за объекты благоустройства, которое проходило в рамках федеральных программ «Формирование комфортной городской среды» и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На заседании регионального правительства губернатор Павел Малков сообщил, что в этом году в преображении городов и сел приняли участие почти 132 тысячи жителей — это больше, чем в прошлом сезоне. Об этом сообщает издание 7info .

По словам главы региона, самую высокую активность неожиданно для многих проявили Рязанский, Ермишинский и Сапожковский округа, где цифры голосования перекрыли все предварительные прогнозы. Такой всплеск, по мнению главы региона, напрямую связан с качественной разъяснительной кампанией со стороны властей и ростом доверия людей к тому, что их мнение действительно повлияет на облик родных мест.

Он добавил, что всего на суд горожан вынесли 102 проекта, и в итоге рязанцы выбрали 32 победителя, реализация которых запланирована уже на следующий год. В самом областном центре перемены ждут пять ключевых локаций: продолжится масштабная реконструкция Лесопарка, появятся новые зеленые зоны вдоль реки Павловки на Михайловском шоссе, на улицах Новоселов и Сельских Строителей, а также будет модернизирована пляжная зона у Лысой горы в Солотче. Эти точки стали приоритетными именно благодаря голосам жителей, которые хотят видеть обновленные пространства для отдыха и прогулок.

Павел Малков дал строгое поручение профильному министерству ТЭК и ЖКХ и руководителям на местах взять ход работ под личный контроль, подчеркнув, что все этапы должны выполняться не просто в срок, но и с безупречным качеством. Особый акцент был сделан на том, чтобы после завершения строительства новые объекты не остались без должного ухода и содержания. «Видим, как постепенно преображаются наши населенные пункты, областной центр, муниципалитеты, и этот процесс приобретает комплексный характер, — обратился губернатор к присутствующим. — Большая благодарность всем, кто нашел время и пришел голосовать. Мы не останавливаемся и продолжим эту работу в следующем году». Теперь за подрядчиками и чиновниками начинается жаркая пора, ведь каждый из этих проектов — прямое обещание людям, и его нужно выполнить безукоризненно.

Ранее сообщалось, что более 748 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за объекты благоустройства.