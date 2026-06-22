Более 748 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в голосовании за объекты благоустройства

Более 748 тыс. жителей Подмосковья приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области и Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Жители всегда лучше понимают, что нужно: где надо привести в порядок парк или не хватает скверов для прогулок, в каком районе требуются дополнительные детские и спортивные площадки, общественные пространства», — отметил зампред областного правительства — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Активнее всего голосовали жители Бронниц, Серебряных Прудов, Солнечногорска, Богородского округа, Истры. На голосование выставили 281 объект в 56 округах Подмосковья.

Жителям помогали с онлайн-голосованием волонтеры. Более 4 тыс. добровольцев работали на улицах, в парках, на городских праздниках. С их помощью проголосовали свыше 252 тыс. человек.

«Ребята объединились, чтобы сделать Подмосковье уютнее, красивее и комфортнее для жизни. Спасибо нашим добровольцам за помощь!» — сказала министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программа благоустройства дворов в регионе охватит около 1,8 тыс. объектов.