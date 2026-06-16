Ремонт кровли на 90% и отделка внутри: как преображается школа №5 в Наро-Фоминске

В школе №5, расположенной в Наро-Фоминске, состоялось совещание, в котором приняли участие представители строительной организации, заместители руководителя муниципалитета, учителя и родительская общественность.

Участники мероприятия обошли все этажи строения, проверили степень готовности различных зон и обсудили детали, требующие дополнительного внимания. На сегодняшний день строительная готовность объекта оценивается в более чем 70%.

Масштабные работы по обновлению кровельного покрытия выполнены на 90%. В настоящее время подрядчик сосредоточен на внутренней отделке помещений — ведется укладка керамогранита, выравнивание стен под последующее окрашивание, прокладка новых электрических сетей. Масштабная реконструкция кардинально меняет облик здания как снаружи, так и внутри.

Темпы проведения ремонтных работ оцениваются как высокие, бригады даже несколько опережают утвержденный календарный план. Администрация школы №5 рассчитывает принять учащихся в полностью обновленном здании. Ключевая задача на текущий момент — сохранить высокое качество на финишном этапе. Родительский комитет и педагогический коллектив осуществляют постоянный мониторинг происходящего.