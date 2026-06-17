С начала года в Королеве на дорогах и во дворах устранили 2638 ям площадью более 18 тысяч квадратных метров

В Королеве наряду с капитальным ремонтом дорожной инфраструктуры ведется активная работа по устранению локальных повреждений асфальтового покрытия. С начала текущего года специалисты МБУ «Автобытдор» ликвидировали 2638 ям на улично-дорожной сети муниципалитета. Суммарная площадь восстановленного покрытия превысила 18 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации Королева.

Особый акцент в работе делается на дворовых территориях. Завершен этап ямочного ремонта с использованием больших карт — участков площадью от 25 кв. м. Работы проведены по следующим адресам:

• улица Горького (дома 45, 6А, 6Б, 6В);

• улица Сакко и Ванцетти (дома 30, 30а, 30б, 32, 32а);

• проспект Космонавтов (дом 41к1);

• микрорайон Первомайский, улица Учительская (дом 2).

В рамках этого этапа было обновлено 12 тыс. кв. м асфальтового покрытия и устранено 110 ям. Ремонт большими картами также проведен на ключевых магистралях с интенсивным движением — улицах Пионерская, Ленина и Калининградской, где суточный поток транспорта достигает 76 тыс. автомобилей.

Мероприятия по ликвидации дефектов дорожного полотна не прекращаются. Жители муниципалитета могут сообщить о проблемных участках и инициировать проведение восстановительных работ через Единую диспетчерскую службу, выбрав наиболее удобный канал связи: мобильное приложение «ЕДС Королев», телефон горячей линии 8 (499) 929-99-99 или официальный интернет-портал eds-korolev.ru (https://eds-korolev.ru/).