Сирень, бордюры и свежий асфальт преобразят двор на Ленина в Наро-Фоминске

Благоустройство придомовой территории у дома № 3 по улице Ленина в Наро-Фоминске выходит на финишную прямую. Подрядная организация сообщает о высокой степени готовности объекта: основные работы выполнены, сейчас специалисты занимаются финальными штрихами, включая укладку асфальта во внутреннем дворе.

Трансформация дворового пространства стала заметна уже сейчас. Территория обрела четкую структуру благодаря новым пешеходным дорожкам и установленным бордюрам. Особое внимание уделялось связности района: был заасфальтирован популярный маршрут к так называемому «банному мосту», который служит важной транспортной артерией, соединяющей два микрорайона города.

Помимо инфраструктурных улучшений, акцент сделан на комфорте и эстетике. На территории обустроены зоны для отдыха жителей, а также проведены масштабные работы по озеленению. Ландшафтные изменения включают высадку 30 кустов сирени и устройство свежего газона: они уже заняли свои места, добавляя двору уют и живописность.

В настоящий момент бригада рабочих завершает укладку нового ровного асфальтового покрытия непосредственно во внутреннем дворе жилого дома. Это позволит обеспечить удобный и безопасный проход для пешеходов и проезд для спецтехники.

Масштабное обновление осуществляется в рамках муниципальной программы комплексного благоустройства дворовых территорий. Программа реализуется системно: ранее в этом году аналогичные работы были полностью завершены во дворах домов № 27, 27А, 29, 33 и 33А на улице Ленина.

Параллельно стартовало благоустройство на улице Полубоярова (дома № 1 и 3). В планах администрации на ближайшее время — обновление территории у дома № 20 на улице Латышской.