Свыше 72 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю

Последствия сильного снегопада в парках культуры и отдыха в Подмосковье устраняли почти 800 человек и свыше 160 единиц техники, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Так, в общей сложности с 15 по 21 января с территории парков региона вывезли более семидесяти двух тысяч кубометров снега, рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В первую очередь снег убирали на центральных аллеях, а затем на второстепенных дорожках, а также на детских и спортивных площадках, подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что все очищенные территории специалисты обрабатывают противогололедными материалами. Это необходимо для безопасного передвижения людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о схеме, по которой происходит уборка снега на территории региона.