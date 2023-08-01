В подмосковном Дедовске ликвидировали аварию на водопроводе

На улице Больничная произошла утечка холодной воды. Прибывшей на место аварии ремонтной бригаде пришлось срочно менять участок трубы в колодце. От водоснабжения были отключены сразу 22 многоквартирных дома. К радости жителей, непростые работы длились всего два часа. Замглавы Истры Алексей Казаков выразил благодарность всем, кто принимал участие в ремонте.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала года 18 человек вступили в ряды общественных лесных инспекторов.