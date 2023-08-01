С начала года в Подмосковье в ряды общественных лесных инспекторов вступили 18 человек

Отряд общественных лесных инспекторов в Московской области пополнился еще на 18 человек.

Региональный Комитет лесного хозяйства информирует, что в настоящий момент в рядах активистов насчитывается более 300 волонтеров. Как отмечает зампред областного правительства Георгий Филимонов, вместе с профессиональными лесничими они участвуют в экологических и патриотических акциях, помогают восстанавливать лес и выявляют правонарушителей.

Институт общественных лесных инспекторов в Подмосковье работает с 2016 года.

Ранее сообщалось, что подмосковные спортсмены добились большого успеха на Летних играх сурдлимпийцев.