В подмосковном Красноармейске строят дом для переселенцев из ветхого жилья

Новые квартиры в Красноармейске получат 280 семей. В дом для переселенцев из ветхого жилья прокладывают отопление и водопровод.

Электричество подведено, идет подготовка к подключению наружных систем. Кладка наружных стен, внутренних перегородок и межквартирных стен выполнена на 95 процентов. Рабочей силы и техники хватает. К началу декабря в 16-этажный дом запланировано пустить тепло. В целом строительная готовность оценивается специалистами в 65 процентов от полного объема. Сдача объекта должна состояться в начале 2024 года.

Строительство дома для расселения людей проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Новые квартиры предоставят 280 семьям.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил тщательно следить за уборкой дорог в осенне-зимний период.