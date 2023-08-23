В подмосковном округе Истра отремонтировали дорогу между деревнями

В городском округе Истра в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновили важный участок трассы.

Укладка нового покрытия позволили с комфортом следовать из деревни Карцево в деревню Куртниково. Дорожники использовали смесь А16ВН, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости и продлит межремонтные сроки. В дальнейшем специалисты укрепят обочину и нанесут разметку.

Ранее в округе обновили дорогу от Павловской Слободы до ЦКАД.

Подмосковные борцы отличились на крупных международных соревнованиях.