В Пушкино начался снос аварийного дома № 40 на Октябрьской улице

Здание 1961 года постройки включало 16 квартир. Жители уже переселены в комфортные квадратные метры.



Программа сноса ветхого жилья в Городском округе Пушкинский действует активно: в 2025 году демонтировали 12 расселенных домов, а в 2026‑м уже ликвидировали здания по адресам: улица Л. Толстого, 10, Оранжерейная, 23, Текстильщиков, 8 (Пушкино) и улица Лермонтова, 11 (Красноармейск). Кроме того, заключены контракты на снос еще 12 объектов.



Перед демонтажем специалисты тщательно проверяют, что дом полностью пуст — это занимает время, поскольку иногда жильцы остаются в расселенных зданиях даже после получения нового жилья. Сам снос обычно длится около двух дней. Освобождение территорий от аварийных домов помогает обновлять городскую среду и улучшать условия жизни местных жителей.