Жители Наро-Фоминска смогут получать услуги МосОблЕИРЦ по принципу «одного окна»

В многофункциональном центре Наро-Фоминска начал работу специализированный кабинет МосОблЕИРЦ. Отныне местные жители получили возможность оперативно решать финансовые вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, без необходимости посещения дополнительных инстанций. Новое окно позволяет не только сверить данные в квитанциях, но и мгновенно скорректировать личную информацию в базе расчетного центра.

Власти Наро-Фоминского городского округа совместно с региональным расчетным центром сделали очередной шаг к созданию бесшовной системы обслуживания населения. В стенах МФЦ теперь функционирует выделенный пост, где профильные сотрудники готовы принять посетителей по широкому спектру коммунальных вопросов.

Граждане смогут передать текущие показания счетчиков, уточнить корректность начислений, а также провести актуализацию персональных и квартирных данных, необходимых для формирования безупречных платежных документов.

Заместитель главы муниципалитета Елена Кузнецова отметила, что данное нововведение является логичным продолжением стратегии по превращению центров госуслуг в главные точки притяжения для решения бытовых задач. Приоритетом остается принцип «одного окна», позволяющий экономить время горожан и исключать бюрократические проволочки.

Руководитель территориального управления «Наро-Фоминск» МосОблЕИРЦ Вадим Котов пояснил, что такой формат взаимодействия существенно сокращает временные затраты для конечного потребителя услуг. Посетитель МФЦ теперь может на месте получить выписки или справки и сразу же передать их в руки эксперта по расчетам, минуя этап отдельной записи или поездки в головной офис компании.

Однако и для сторонников цифрового подхода остаются доступны все современные инструменты удаленной работы. В личных кабинетах на официальном портале организации пользователи могут самостоятельно отправлять данные счетчиков, направлять официальные запросы или запрашивать консультацию. Особого внимания заслуживает сервис веб-конференций: предварительно записавшись на сеанс связи, абонент получает возможность в режиме реального времени детально разобрать структуру начислений и спорные моменты в квитанциях, не покидая собственного жилья.