Дело не только в крошках на одеяле: чем на самом деле опасна еда в постели

Еда в кровати кажется безобидной привычкой: максимум крошки на простыне и недовольный вид. Но при частом повторении она может ударить по здоровью, пишет Newsweek со ссылкой на врача Джеффри Честера из реабилитационной клиники Ohana Addiction Treatment Center.

По словам специалиста, редкий перекус в постели большинству людей не навредит. Проблемы начинаются, если человек ест лежа или сразу после еды принимает горизонтальное положение. В таком случае желудочной кислоте легче подниматься вверх, в пищевод, а это может усилить кислотный рефлюкс.

Рефлюкс часто дает изжогу и жжение, но иногда маскируется хитрее. Человек может почти не чувствовать сильной изжоги, зато страдать от хронического кашля, першения, боли в горле или осиплости. Это состояние называют «тихим рефлюксом».

Особенно осторожными стоит быть людям с уже диагностированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью — ГЭРБ, лишним весом, привычкой есть много жирного или пить алкоголь перед сном. По данным Cleveland Clinic, ГЭРБ встречается примерно у 20% взрослых и 10% детей в США.

Чтобы снизить риск, врач советует не ложиться минимум три часа после еды, не устраивать плотный ужин прямо перед сном и не пить алкоголь на ночь. Если изжога, проблемы с глотанием, кашель или боль в горле повторяются часто, лучше не списывать это на случайность и обратиться к врачу.