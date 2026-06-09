Фанатов оставили за бортом: Иран заявил о скандале перед стартом ЧМ-2026

Футбольная федерация Ирана заявила, что у ее болельщиков отозвали всю билетную квоту всего за несколько дней до первого матча на чемпионате мира, пишет The Sun. По правилам FIFA, участники турнира должны получать не менее 8% билетов на свои игры для распределения среди фанатов.

Иранская команда должна выступать на ЧМ-2026 в США на фоне напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Изначально сборная планировала базироваться в Аризоне, но затем была вынуждена перенести штаб в Мексику. Кроме того, по данным иранской стороны, часть сотрудников столкнулась с проблемами при получении американских виз.

В резком заявлении федерация обвинила США в попытке помешать присутствию иранских болельщиков на матчах. Там подчеркнули, что многие фанаты уже строили планы по официально объявленной процедуре покупки билетов.

Иран должен начать турнир матчем против Новой Зеландии в Лос-Анджелесе, затем сыграть там же с Бельгией, а групповой этап завершить встречей с Египтом в Сиэтле. Это более чем в 2000 милях от вынужденной базы команды в Мексике.

Иранская сторона требует вмешательства FIFA и заявляет о нарушении принципов нейтральности и равенства участников. В посольстве Ирана в Турции происходящее назвали политически мотивированным вмешательством в спорт. FIFA и американская сторона в тексте The Sun не приводят развернутого ответа на эти обвинения.