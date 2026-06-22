Иммунная система уничтожит ткани организма, если есть это на обед: врачи забили тревогу из-за скрытого воспаления

Некоторые привычные продукты могут поддерживать хроническое воспаление, которое связывают с диабетом, болезнями сердца и повреждением тканей. Об этом пишет AOL со ссылкой на специалиста по лечебному питанию Эми Ли и диетолога Лорен Харрис-Пинкус.

Острое воспаление помогает организму бороться с инфекциями и заживлять повреждения. Проблемы начинаются, когда иммунная система остается активной слишком долго.

Специалисты выделили пять основных групп:

Красное и переработанное мясо. Его частое употребление связывают с повышением С-реактивного белка — одного из маркеров воспаления.

Рафинированные углеводы и добавленный сахар. Пончики, сладкая газировка и выпечка резко повышают сахар в крови и могут усиливать выработку воспалительных веществ.

Жареная пища. При приготовлении на высокой температуре образуются соединения, способные поддерживать воспалительные процессы.

Ультрапереработанные продукты. В эту категорию входят чипсы, конфеты, фастфуд и сосиски. Однако Харрис-Пинкус подчеркивает, что не все такие продукты одинаковы: например, консервированная фасоль может оставаться полезной.

Алкоголь. Особенно в больших количествах он способен нарушать работу иммунной системы и повышать уровень триглицеридов.

Для более спокойной работы иммунитета специалисты советуют чаще выбирать овощи, фрукты, цельные крупы, жирную рыбу, орехи и семена.

Яйца, вопреки распространенному мнению, обычно не считаются воспалительным продуктом. Исключением могут быть аллергия или индивидуальная непереносимость. Эксперты также напоминают: отдельный продукт редко становится единственной причиной хронического воспаления — важен рацион в целом.