Какие продукты могут сорвать отдых на природе и что портится быстрее майонезного салата

Салаты с майонезом годами пугают гостей на летних пикниках, но настоящий риск часто прячется совсем в других продуктах. Как пишет Serious Eats со ссылкой на эксперта по пищевой безопасности Дарина Детвайлера, магазинный майонез обычно — не главный виновник отравлений.

По словам специалиста, майонез довольно кислый, а яйца в нем пастеризованы. Поэтому бактериям в нем сложнее размножаться. Чаще проблемы начинаются из-за еды, которая часами стоит на жаре, грязных рук, сырого мяса, общих щипцов для всего подряд и плохого хранения.

Детвайлер рекомендует быть особенно осторожными с двумя продуктами. Первый — дыня. Ее грубая кожура может собирать бактерии из почвы, воды или с рук. Когда нож проходит через корку, загрязнение легко попадает прямо в мякоть. В США в 2011 году вспышка листериоза, связанная с одним из сортов фрукта, привела к 33 смертям.

Второй продукт — готовые салаты в пакетах. Чем больше разрезанных краев у листьев, тем больше мест, где бактерии могут закрепиться и размножиться. К тому же такие смеси часто собирают из урожая с разных полей, а значит, точек риска становится больше.

Опасны также нарезанные фрукты, зелень, недожаренное мясо и даже лед для напитков. Его нельзя брать грязными руками или хранить вместе с протекающими упаковками мяса.

Главное правило простое: холодное держать холодным, горячее — горячим. Еду не стоит оставлять при комнатной температуре дольше двух часов, а при жаре выше 32 градусов — дольше одного часа. И да, фрукты, овощи и руки нужно мыть чаще, чем кажется.