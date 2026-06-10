Камера вместо глаз: как мозговой имплант помогает слепым людям видеть свет и формы

Ученые сделали еще один шаг к технологии, которая не возвращает обычное зрение, но может помочь полностью слепым людям лучше ориентироваться в мире. Как пишет TCD со ссылкой на Иллинойсский технологический институт, участник исследования получил беспроводной мозговой имплант, передающий сигналы от камеры прямо в зрительную кору мозга.

Устройство называется Intracortical Visual Prosthesis. Его создают для людей, у которых глаза или зрительные нервы уже не могут нормально передавать сигналы. Вместо того чтобы работать через глаз, система обходит поврежденные участки и обращается сразу к той области мозга, которая отвечает за обработку зрения.

Сначала камера собирает изображение, затем данные обрабатываются и по беспроводной связи отправляются на маленькие стимуляторы, вживленные в мозг. Они создают простые точки или узоры света, которые мозг затем пытается распознать.

Во время операции в Rush University Medical Center пациенту установили 34 беспроводных стимулятора, связанных с 544 электродами. После четырех недель восстановления исследователи проверят, помогает ли устройство человеку двигаться в пространстве и выполнять простые задачи с опорой на зрительные сигналы.

Проект возглавляет исследователь Illinois Tech Филип Тройк вместе с партнерами из Rush University Medical Center, The Chicago Lighthouse, Johns Hopkins и других организаций.

Пока речь не о полноценном зрении, а скорее о подсказках: свет, движение, простые формы. Но для людей, которым не подходят методы лечения сетчатки или зрительного нерва, даже такой «черновик зрения» может оказаться важной помощью.