Кофе натощак: что на самом деле происходит с организмом после первого глотка

Для многих утро начинается не с завтрака и даже не со стакана воды, а с кофе. И вокруг этой привычки давно ходят страшилки: будто кофе натощак прожигает желудок, вызывает язвы и ломает гормоны. Но, как пишет Bored Panda со ссылкой на диетолога Шеннон Лавери, многие такие заявления сильно преувеличены.

По словам специалиста, кофе на пустой желудок действительно запускает выделение желудочной кислоты. У некоторых людей он также может расслаблять клапан между желудком и пищеводом, из-за чего кислота поднимается выше и вызывает симптомы рефлюкса.

Но сам по себе кофе не делает дырку в желудке и не считается главной причиной язв. Язвы чаще связывают с бактерией Helicobacter pylori или чрезмерным приемом противовоспалительных обезболивающих. При уже существующей язве кофе, наоборот, может ухудшить состояние, потому что стимулирует кислоту.

Осторожнее стоит быть и людям с тревожностью: кофеин блокирует аденозин — вещество, которое помогает расслабляться.

Лавери также напомнила, что утреннюю бодрость дает не только кофе. После пробуждения естественно растет уровень кортизола, и пик обычно приходится на первые 30-45 минут. Поэтому чашка сразу после сна может не дать такого эффекта, как кажется. Любителям кофе советуют подождать хотя бы час-два.

А вот последнюю чашку лучше не затягивать до вечера. Врач Нигхат Ариф ранее советовала ориентироваться примерно на 14:00, чтобы кофеин меньше мешал сну.