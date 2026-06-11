Кошек часто подозревают в том, что они могут ухудшать астму у детей. Но новое крупное исследование показывает: жизнь с питомцем в одном доме, скорее всего, не делает болезнь тяжелее, пишет The Independent со ссылкой на работу Каролинского института в Стокгольме, опубликованную в Frontiers in Allergy.

Ученые изучили данные 30 277 детей от 4 до 17 лет, у которых была астма или аллергия дыхательных путей. За участниками наблюдали более двух лет, до 2024 года: учитывали диагнозы, визиты в больницу, назначенные лекарства, тесты контроля астмы и проверки функции легких.

Примерно каждый десятый ребенок из исследования жил в доме, где была хотя бы одна кошка. Эти сведения взяли из Национального реестра кошек Швеции: там регистрация обязательна для животных, родившихся после 2008 года.

В итоге значимой связи между кошками дома и ухудшением астмы не нашли. Умеренная или тяжелая астма встречалась примерно у 10% детей как в семьях с кошками, так и без них. Обострения были чуть более чем у 3% детей, контактировавших с кошками, и почти на том же уровне у остальных.

Исследователь Рестхи Путри предполагает, что дело может быть в повсеместном контакте с кошками и производимыми ими аллергенами. Даже если дома кошки нет, ребенок все равно может сталкиваться с ними в школе, транспорте или других общественных местах.

Авторы не утверждают, что кошки вообще никому не мешают. Но данные показывают: само наличие кошки дома не выглядит главным фактором, который ухудшает астму у детей.