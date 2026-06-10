Кот вместо ребенка: 7 качеств человека, который обожает своего питомца до безумия

Если человек называет собаку или кошку своим ребенком, это не обязательно странность или замена человеческим отношениям. Как пишет Parade со ссылкой на психолога Лору Фогель, такая привязанность часто говорит о сильной эмоциональной связи и определенных чертах характера.

Фогель объясняет, что забота о питомце включает у человека почти родительский режим: его нужно кормить, защищать, успокаивать и замечать, когда с ним что-то не так. Поэтому мозг легко начинает воспринимать такую связь как семейную.

По словам специалиста, у людей, которые относятся к питомцу как к ребенку, часто есть семь заметных качеств.

Первое — склонность приписывать животным человеческие эмоции и намерения. Второе — выраженная заботливость: человеку приятно ухаживать за живым существом и чувствовать ответственность.

Третья черта — эмпатия. Питомцы не говорят словами, поэтому хозяин учится считывать настроение по позе, взгляду, поведению и мелким привычкам. Четвертая — любовь к режиму: прогулки, кормление и игры создают понятный ритм дня.

Также такие люди могут избегать конфликтов: животные дают более простую и безопасную эмоциональную связь, чем многие человеческие отношения. Шестая черта — наблюдательность: хозяин быстро замечает, что питомец «не такой, как все». Седьмая — верность и высокая ценность привязанности.

Психолог подчеркивает: это не значит, что человек путает питомца с настоящим ребенком. Чаще он просто транслирует окружающим, насколько важным членом семьи стал его любимец.