Рыбалка на блесну: как осьминоги используют зеркала, чтобы гипнотизировать и ловить добычу

Осьминоги снова доказали, что являются одними из умнейших морских обитателей. Как пишет TCD со ссылкой на исследование Дартмутского колледжа, опубликованное в Current Biology, эти животные научились использовать зеркало, чтобы находить спрятанную добычу.

В эксперименте участвовали три калифорнийских двухпятнистых осьминога из лаборатории Dartmouth Octopus Lab. Сначала их приучили к зеркалам, а потом проверили, смогут ли они связать отражение с реальным местом, где находится еда.

В одном задании живого краба помещали в стеклянную банку так, чтобы осьминог видел его только в зеркале. Чтобы добраться до награды, животному нужно было не бросаться на отражение, а развернуться на 90 градусов и обойти угол.

Позже задачу усложнили. Осьминог сидел в коробке перед зеркалом, а позади него появлялось виртуальное изображение краба, видимое только в отражении. Правильную сторону животные выбирали примерно в 73% случаев.

Ведущий автор работы Мэри Кизелер заявила, что это первый случай, когда беспозвоночные показали умение использовать зеркало для поиска добычи.

Ученые подчеркивают: речь не о том, что осьминог узнает себя в зеркале. Но он явно понимает, что отражение дает полезную подсказку о реальном мире. А это уже серьезный намек на сложное мышление у существа с совсем не человеческой нервной системой.