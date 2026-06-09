От апельсинового до свекольного: какие соки заслуживают места в вашем холодильнике

Фруктовый сок часто выглядит как символ здорового завтрака, но не каждый стакан одинаково полезен, пишет Daily Mail. Нутрициолог Роб Хобсон напоминает: главная проблема — порция. Врач рекомендует ограничиваться примерно 150 мл сока в день и пить его лучше вместе с едой.

Один из самых интересных вариантов — гранатовый сок. Он богат полифенолами, которые связывают с пользой для сосудов, умеренным снижением холестерина и давления. Но это не замена лекарствам: скорее часть нормального рациона с овощами, бобовыми, орехами, цельнозерновыми продуктами и рыбой.

Клюквенный сок может быть полезен для профилактики инфекций мочевыводящих путей: некоторые исследования связывают его с меньшим риском ИМП. Но важно выбирать несладкие или низкосахарные версии, потому что многие «клюквенные напитки» сильно разбавлены и подслащены. Людям, принимающим варфарин, с клюквой нужно быть особенно осторожными.

Апельсиновый сок дает витамин C, калий, фолат и растительные соединения, но цельный апельсин все равно лучше из-за клетчатки. Терпкий вишневый сок интересен для сна и восстановления после тренировок: в нем есть мелатонин и антоцианы. Свекольный сок ценят за нитраты, которые помогают сосудам расслабляться и могут улучшать кровоток.

А вот с грейпфрутовым соком нужна осторожность: он может опасно взаимодействовать с некоторыми лекарствами, включая отдельные статины и препараты от давления. Главное правило простое: выбирать 100% сок без добавленного сахара.