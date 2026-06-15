Питомец вдруг стал сам не свой? Семь причин странного поведения кошек и собак

Если кошка внезапно прячется, собака ходит за хозяином хвостом, а обычно спокойный питомец стал шумным и тревожным, это может быть не просто каприз. Как пишет Кэрол Кассада, автор статей на PawsMint, резкие перемены в поведении нередко показывают, что в жизни животного что-то не так.

Первая возможная причина — проблемы со здоровьем. Боль, болезнь или стресс могут сделать питомца вялым, раздражительным, слишком навязчивым или, наоборот, замкнутым. Стоит обратить внимание на сон, аппетит и походы в туалет.

Вторая причина — сбой привычного режима. Новый график работы хозяина, пропущенные прогулки или частые гости могут вызвать тревогу.

Третья — напряжение в доме. Животные чувствительны к ссорам, громким разговорам и эмоциональному состоянию людей.

Четвертая причина — старение. С возрастом питомцы становятся менее активными, хуже запоминают привычные вещи, больше спят или чаще подают голос.

Пятая — новый человек или животное. Ребенок, сосед, родственник или второй питомец меняют привычный уклад, и на привыкание иногда уходят недели.

Шестая причина — скука. Недостаток игр и задач может привести к разрушительному поведению, беспокойству и постоянному мяуканью или лаю.

Седьмая — погода и окружающая среда. Жара, гроза, салюты, ремонт и шум могут напугать питомца или лишить его чувства комфорта и безопасности.

Если странности быстро проходят, повода для паники обычно нет. Но при долгих или резких изменениях, особенно вместе с другими симптомами, животное лучше показать ветеринару.