Почему стоит есть ананас чаще: польза для иммунитета и желудка

Ананас давно перестал быть роскошью и спокойно лежит на полках рядом с яблоками и морковью. Но за ярким вкусом у него есть и полезные свойства, и несколько нюансов, о которых стоит помнить, пишет Daily Mail со ссылкой на нутрициолога Роба Хобсона.

В порции ананаса 80 г содержится около 33 килокалорий, витамин C, калий, клетчатка и марганец. Витамин C поддерживает работу иммунной системы и нужен коже, а марганец участвует в обмене веществ, заживлении ран и здоровье костей.

Свежий, замороженный и консервированный ананас могут засчитываться как одна из пяти необходимых порций фруктов и овощей в день. Но консервированный лучше выбирать в соке, а не в сиропе, чтобы не получать лишний добавленный сахар. С соком тоже осторожнее: 150 мл несладкого ананасового сока засчитываются как порция, но свободных сахаров там больше, чем в цельном фрукте.

Известное пощипывание языка появляется из-за сочетания кислоты и фермента бромелайна. Он способен расщеплять белки, поэтому может слегка раздражать слизистую. Если нет аллергии, это обычно безвредно.

Бромелайн часто связывают с пользой для пищеварения и противовоспалительным эффектом, но Хобсон уточняет: больше всего его в жесткой сердцевине и стебле, а не в сладкой мякоти. Поэтому ждать от обычных кусочков ананаса чудес для пищеварения не стоит.

Ананас в целом полезен большинству людей, но большие порции могут вызвать дискомфорт в животе. Незрелый фрукт способен вызывать раздражение в ротовой полости и горле, а при кислотном рефлюксе ананас иногда усиливает симптомы. Людям, принимающим препараты для разжижения крови, с большими количествами ананаса также лучше быть осторожнее.