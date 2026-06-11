Почему в музее вас тянет налево: странная привычка большинства посетителей

Зайдите в музей, галерею или торговый центр и задумайтесь: куда вы обычно поворачиваете первым делом? Как пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Токийского университета, у большинства людей есть странная привычка — двигаться против часовой стрелки.

Исследователи наблюдали за пешеходами в разных условиях: в открытых пространствах и более тесных местах. Эксперименты проводили в Японии и Испании, а участников сравнивали по полу, возрасту, размеру группы и ведущей руке.

Результат оказался неожиданно устойчивым. В 32 из 33 испытаний люди заметно чаще выбирали движение против часовой стрелки, то есть в обычной ситуации скорее поворачивали налево, чем направо.

По словам профессора Клаудио Феличиани, это стало сюрпризом: обычно кажется, что человек идет как удобно, без общего «встроенного» направления. Но данные показали измеримую привычку, которая проявлялась почти у всех.

Интересно, что культура, пол и праворукость или леворукость почти не влияли на результат. Единственным заметным фактором оказался возраст: у детей тяга к движению против часовой стрелки была сильнее.

Почему так происходит, ученые пока не знают. Версию с глазами проверили: участникам закрывали то левый, то правый глаз, но эффект сохранялся. Объяснения вроде магнитного поля Земли или силы инерции исследователи тоже считают маловероятными.

Теперь команда хочет понять, не скрывается ли причина в особенностях тела и движения. А заодно ученые заметили любопытную параллель: многие беговые и гоночные трассы тоже идут против часовой стрелки, хотя точного объяснения этому до сих пор нет.