Почему вы не высыпаетесь: виноваты не только соцсети, но и то, что вы там смотрите

Совет «не сидеть в телефоне перед сном» слышали почти все. Но проблема может быть не только в самом экране, а в том, как именно человек пользуется соцсетями вечером, пишет GOOD Magazine со ссылкой на исследователя сна Брайана Чина из Тринити-колледжа.

По его словам, плохой сон особенно часто встречается у подростков и молодых взрослых. Многим подросткам нужно 8-10 часов сна, но они регулярно недосыпают, а почти две трети молодых взрослых спят меньше рекомендованных 7-9 часов.

Раньше главным виновником считали экранное время. Но исследования показывают: сильнее может вредить не количество минут в телефоне, а частые проверки соцсетей и эмоциональная вовлеченность.

Если человек перед сном читает тревожные новости, спорит в комментариях, сравнивает свою жизнь с чужими «идеальными» фото или ждет новых сообщений, мозг не успокаивается. Он продолжает крутить мысли, переживать и держать себя в режиме готовности. В итоге заснуть сложнее, сон становится короче и хуже.

Чин с коллегами в исследовании 2024 года с участием 830 молодых взрослых выяснил, что частые заходы в соцсети и эмоциональная привязанность к ним лучше предсказывали проблемы со сном, чем общее время у экрана.

Бросать соцсети полностью не обязательно. Но перед сном лучше не открывать эмоционально заряженный контент за 30-60 минут, включать режим «не беспокоить» и убирать телефон подальше от кровати. А если рука сама тянется обновить ленту, стоит остановиться и спросить себя: «Я правда хочу сейчас это смотреть?»