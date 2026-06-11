Прогноз на грани сенсации: что увидел на ЧМ-2026 предсказатель пандемии COVID

Британский экстрасенс Николас Ауджула снова взялся за громкие прогнозы — теперь о чемпионате мира 2026 года. Как пишет The Mirror, 39-летний гипнотерапевт из западного Лондона утверждает, что уже «видит» проблемы сборной Англии, но сам признает: его видения символичны и могут быть истолкованы неправильно.

Ауджула заявляет, что раньше предсказал победу Испании на Евро-2024, пандемию COVID, пожар в Нотр-Даме и движение Black Lives Matter. Впрочем, к таким заявлениям стоит относиться осторожно: в материале нет независимой проверки того, насколько точными были его прошлые «попадания».

Теперь он считает, что для Англии важными станут даты с 5 по 8 июля. По его версии, команда может столкнуться с моментом расплаты и вылететь после серии пенальти. Также экстрасенс предполагает, что Марк Гехи и Джуд Беллингем проявят себя ярко, Маркус Рэшфорд может получить травму, а Гарри Кейн столкнется с критикой болельщиков и прессы.

Среди фаворитов Ауджула называет Испанию, Бразилию и Аргентину, а чемпионом мира ему «видится» Франция. Марокко и Панаму он записал в возможные сенсации турнира.

Кроме футбола, экстрасенс предрекает погодные сбои, хулиганство, расистские скандалы, возможную давку и даже пламя — хотя сам допускает, что это может быть не настоящий пожар, а просто образ жаркого конфликта.