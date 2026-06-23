Просыпаться станет легче: психолог назвал лучший цвет для спальни

Мягкий голубой цвет с серым подтоном может сделать спальню более спокойной и помочь легче переключаться между сном и бодрствованием. Об этом пишет Parade со ссылкой на специалиста по психологии восприятия цвета Мишель Льюис.

По ее словам, обстановка спальни влияет на нервную систему в два важных момента: перед засыпанием и сразу после пробуждения. Холодные приглушенные оттенки обычно воспринимаются спокойнее, тогда как яркие и насыщенные цвета сильнее стимулируют мозг.

Лучшим вариантом Льюис назвала нежный серо-голубой. В отличие от яркого синего, он не должен резко повышать внимание и может поддерживать расслабленное состояние. При этом важен не только сам цвет, но и его насыщенность: приглушенные тона действуют мягче чистых и кричащих.

Среди других подходящих вариантов эксперт выделила:

теплый серый;

шалфейно-зеленый;

темный бирюзовый;

мягкий лавандовый.

А вот ярко-красный, насыщенный желтый и чистый белый для спальни подходят хуже. Красный и желтый могут усиливать возбуждение и внимание, а слишком яркий белый иногда воспринимается как холодный и стерильный.

При этом цвет стен сам по себе не заменит удобный матрас и отказ от телефона перед сном. Его лучше рассматривать как дополнительный способ сделать спальню местом большей гармонии, а не как гарантированное средство от бессонницы.