Просыпаться станет легче: психолог назвал лучший цвет для спальни
Parade: психолог Льюис признала приглушенный голубой лучшим цветом для спальни
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Мягкий голубой цвет с серым подтоном может сделать спальню более спокойной и помочь легче переключаться между сном и бодрствованием. Об этом пишет Parade со ссылкой на специалиста по психологии восприятия цвета Мишель Льюис.
По ее словам, обстановка спальни влияет на нервную систему в два важных момента: перед засыпанием и сразу после пробуждения. Холодные приглушенные оттенки обычно воспринимаются спокойнее, тогда как яркие и насыщенные цвета сильнее стимулируют мозг.
Лучшим вариантом Льюис назвала нежный серо-голубой. В отличие от яркого синего, он не должен резко повышать внимание и может поддерживать расслабленное состояние. При этом важен не только сам цвет, но и его насыщенность: приглушенные тона действуют мягче чистых и кричащих.
Среди других подходящих вариантов эксперт выделила:
- теплый серый;
- шалфейно-зеленый;
- темный бирюзовый;
- мягкий лавандовый.
А вот ярко-красный, насыщенный желтый и чистый белый для спальни подходят хуже. Красный и желтый могут усиливать возбуждение и внимание, а слишком яркий белый иногда воспринимается как холодный и стерильный.
При этом цвет стен сам по себе не заменит удобный матрас и отказ от телефона перед сном. Его лучше рассматривать как дополнительный способ сделать спальню местом большей гармонии, а не как гарантированное средство от бессонницы.