Знакомая история: весь день питались правильно, а вечером решили, что одна печенька уже ничего не испортит — и съели всю пачку. Или сходили в спортзал, а потом «заслужили» себе час бесконечной прокрутки ленты соцсетей. Как пишет Yahoo со ссылкой на клинического психолога Даниэль Деннис, это может быть примером морального лицензирования.

Суть простая: человек делает что-то «правильное», а потом как будто тратит этот плюсик на поступок, который мешает его же целям. После пробежки можно оправдать десерт, после недели экономии — внезапную дорогую покупку, после хорошего дела — резкость в разговоре.

По словам Деннис, проблема не в самих наградах. Нормальный отдых или приятный бонус вполне допустимы, если они запланированы и не ломают общий курс. А вот импульсивное «я заслужил» часто запускает качели: шаг вперед, шаг назад — и человек остается почти на месте.

Психолог советует ловить тревожные фразы вроде «только один раз» или «я это заработал». Они часто показывают, что мозг пытается оправдать выбор, который противоречит долгосрочной цели.

Лучше менять саму логику: не «я сегодня потренировался, значит, можно расслабиться», а «я человек, который заботится о здоровье». Один хороший поступок — это не доказательство, что работа закончена, а знак, что вы двигаетесь в нужную сторону.