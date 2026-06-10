Стивен Спилберг оказался в центре спора после слов о том, что подтверждение существования разумных пришельцев может заставить христиан пересмотреть часть своих убеждений, пишет Daily Mail. Поводом стал его новый фантастический фильм «День раскрытия», где информатор пытается раскрыть засекреченные доказательства внеземной жизни.

В интервью CBS режиссер рассуждал, что случится с верой, если окажется, что цивилизации есть не только на Земле. Он задал вопрос: Бог относится только к нашей планете или ко всем мирам, где есть разумная жизнь?

Но многим христианам такая постановка показалась, мягко говоря, надуманной. В соцсетях Спилберга стали критиковать за идею, будто один фильм или даже новость об инопланетянах способна поколебать веру. Один пользователь написал, что за 70 лет кино уже показало массу пришельцев, и христиане как-то пережили это без краха убеждений.

Главный редактор Crisis Magazine Эрик Сэммонс высказался еще жестче: по его словам, только люди, плохо понимающие христианство, могут думать, что существование инопланетян разрушит эту религию.

При этом часть зрителей встала на защиту режиссера. Они утверждают, что слова Спилберга вырвали из контекста: фильм якобы не нападает на христианство, а лишь показывает, как общество могло бы пережить шок от официального признания НЛО.

В самой картине Эмили Блант играет метеоролога и бывшую журналистку Маргарет Фэйрчайлд, которая оказывается в центре масштабного правительственного заговора. В актерский состав также вошли Джош О’Коннор, Колин Ферт, Колман Доминго, Ив Хьюсон и Уайатт Рассел.