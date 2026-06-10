Стоит ли выводить собаку под палящее солнце? Когда прогулка с питомцем становится опасной

Летом обычная прогулка с собакой может быстро превратиться в проблему: то, что человеку кажется просто теплым днем, для питомца иногда уже опасно, пишет Milwaukee Journal Sentinel со ссылкой на ветеринара Коринн Лоусон из клиники UW Veterinary Care.

По словам метеорологов, насторожиться стоит уже при температуре около 30 градусов Цельсия. В тени или на траве еще может быть терпимо, но бетон в такую погоду способен нагреваться до 49 градусов, а асфальт — примерно до 57 градусов. При 49 градусах собака уже может обжечь подушечки лап.

Перед прогулкой лучше проверить тротуар рукой: если держать ее на поверхности неприятно, собаке тоже будет плохо. Безопаснее выходить утром, пока земля не раскалилась, и по возможности идти по траве.

В жару важно следить за лапами питомца. Если собака начала прихрамывать, стоит сразу остановиться и проверить подушечки: если они выглядят стертыми или воспаленными, прогулку нужно заканчивать.

Еще одна опасность — тепловой удар. У пожилых собак, а также у питомцев с густой шерстью он может развиться быстрее. Тревожные признаки: тяжелое дыхание, слюнотечение, слабость, рвота, кровавый понос, спутанность, судороги или обморок.

В таком случае собаку нужно срочно охлаждать: облить водой из бутылки или душа и по дороге в ветклинику направить на нее кондиционер в машине. При тепловом ударе счет может идти на минуты.