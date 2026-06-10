Сумка из кожи тираннозавра? Звучит дико, но за нее хотят почти ₽42 млн

Модники привыкли смотреть в будущее, но новая сумка предлагает шагнуть сразу на 66 млн лет назад. Как пишет Daily Mail, в Париже выставят на аукцион первую в мире сумку из так называемой «кожи ти-рекса», созданной в лаборатории.

Цена у вещи тоже почти безумная: за аксессуар рассчитывают получить от £300 тыс. до £500 тыс. (от ₽25 млн до ₽42 млн). Проект создан The Organoid Company, Lab-Grown Leather Limited и агентством VML, а материал разработан в лаборатории в Ньюкасле.

Создатели отталкивались от прежних исследований фрагмента коллагена из окаменелости тираннозавра, найденной в 1988 году в Монтане. Этот образец считался одним из самых полных, хотя заявления о сохранившихся белках до сих пор вызывают споры.

Затем специалисты попытались искусственно восстановить, как могла выглядеть полная цепочка коллагена ти-рекса, и встроили ее в клетки лабораторной кожи. Правда, звучит это эффектнее, чем выглядит с научной точки зрения.

Археолог Ян Деккер из Туринского университета уточнил, что речь не о настоящей коже динозавра. По его словам, создатели использовали искусственный коллаген, рассчитанный ИИ на основе разных видов, а основа материала во многом ближе к курице.

Единственный экземпляр сумки, разработанный немецко-польским брендом Enfin Leve, продадут в аукционном доме Hotel Drouot в Париже.