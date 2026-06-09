Таксы и борзые существовали еще в древности? Ученые удивили новым открытием

Современные породы собак могут быть не такими уж современными, как принято считать, пишет Paw Nation со ссылкой на видео SciShow. Долгое время бытовала идея, что привычное нам разнообразие собак во многом появилось в XIX веке благодаря викторианским заводчикам, выставкам и клубам пород. Но новые данные показывают: собаки начали заметно отличаться друг от друга гораздо раньше.

Исследователи изучили более 600 черепов современных собак, волков и древних псовых, некоторым из которых до 50 тысяч лет. С помощью морфометрии они сравнили форму и пропорции черепов и обнаружили неожиданный результат: древние домашние собаки вовсе не были однотипными «почти волками».

Да, у них еще не было экстремальных черт вроде приплюснутых морд мопсов или очень вытянутого силуэта борзых. Но различия уже были заметными. Некоторые древние черепа по пропорциям напоминали современных уиппетов или такс. В целом самые ранние группы домашних собак имели примерно половину того физического разнообразия, которое мы видим у собак сегодня.

Вероятно, дело было не в моде и не в выставочных стандартах, а в среде, задачах и выборе людей. Одни собаки лучше охотились, другие лучше охраняли, третьи легче выживали в конкретном климате — и эти особенности закреплялись.

Викторианские заводчики действительно сильно повлияли на современные породы. Но корни собачьего разнообразия, похоже, уходят намного глубже. Собаки были удивительно разными спутниками человека задолго до родословных и выставочных медалей.