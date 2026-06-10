Тихие вредители в розетках: какие 7 приборов тайно уничтожают вашу квартиру, пока вы на работе

Некоторые вещи дома должны быть включены постоянно — например, холодильник. Но есть приборы, которые лучше отключать от розетки, когда вы уходите, пишет CNET со ссылкой на инженера-электрика Джерри Пуна из Red Dog Engineering.

Его правило простое: если устройство греется, потребляет много энергии или у него старый подозрительный шнур, его безопаснее отключить.

Первый пункт — обогреватели. Они остаются одним из самых опасных бытовых приборов: по данным National Fire Protection Association, с 2019 по 2023 год в США зафиксировали около 38,9 тыс. домашних пожаров, связанных с отопительным оборудованием. Обогреватели нельзя подключать через удлинитель и оставлять без присмотра.

Второй риск — аэрогрили. Даже если прибор выключен, внутри все еще может идти питание, особенно если есть дисплей или режим ожидания. Третьи в списке — переносные кондиционеры: они не греют воздух, но сильно нагружают сеть.

Также из розетки лучше выдергивать фены, плойки и утюжки для волос: кнопка выключения не всегда гарантирует безопасность. Пятый пункт — старые кофеварки, особенно без автоотключения. Шестой — лампы и любые приборы со старым или поврежденным проводом. Седьмой — тостеры: риск небольшой, но короткое замыкание может случиться быстро.

А вот зарядки, мониторы, телевизоры и будильники обычно можно оставлять включенными, если провода и розетки в хорошем состоянии. Главное — не подключать мощные приборы к дешевым удлинителям и старым разболтанным розеткам.