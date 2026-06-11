Тушь лежит с прошлого года? Дерматологи объяснили, когда косметику пора выбрасывать

Старую тушь, сыворотку, крем или помаду всегда хочется оставить «еще на чуть-чуть»: вроде пахнет нормально, выглядит нормально, да и никто же это не ест. Но с косметикой не все так просто, пишет Parade со ссылкой на дерматологов Мону Фоад и Сьюзан Массик.

Главное — смотреть не только на дату на упаковке, но и на значок открытой баночки с числом и буквой M. Он показывает, сколько месяцев средство считается безопасным и рабочим после вскрытия.

Самыми рискованными дерматологи называют продукты для глаз. Тушь и жидкую подводку лучше менять каждые три месяца: кисточка постоянно касается ресниц и снова попадает в тюбик, а вместе с ней туда могут попадать бактерии. Тени обычно служат 6–12 месяцев, а карандаш для глаз — около года, потому что его можно затачивать.

Отдельная история — солнцезащитные средства. Если срок вышел, SPF может уже не защищать так, как обещано на этикетке. Особенно если тюбик лежал в жаре или на солнце.

Уходовая косметика чаще теряет не безопасность, а эффективность. Витамин C, ретиноиды и антиоксиданты портятся быстрее при контакте со светом и воздухом. Сыворотки и кремы обычно советуют использовать в течение года после открытия.

Блеск для губ хранится около года, помада — один-два года, пудровые румяна — до двух лет. Если средство изменило запах, цвет, текстуру, расслоилось или стало странно наноситься, его лучше выбросить независимо от даты.

Чтобы косметика жила дольше, ее стоит держать в прохладном сухом месте, а не в ванной. И лучше не лезть пальцами в банку: маленькая лопаточка иногда спасает крем от лишних микробов.