У нас под ногами был фрагмент другой планеты? Сенсационная находка в Сахаре

В молодости наша Солнечная система была очень неспокойным местом, где будущие планеты сталкивались и разлетались на куски. И теперь ученые во главе с геологом Аароном Беллом считают, что рядом с Солнцем когда-то мог существовать еще один мир — размером сопоставимый с Луной или с Марсом, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование Университета Колорадо в Боулдере.

Подсказку нашли не в телескопе, а в метеорите NWA 12774 весом всего около полукилограмма. Его обнаружили в 2019 году в пустыне Сахара. Камень относится к редчайшей группе ангритов: на них приходится лишь 0,09% метеоритов, найденных на Земле.

Такие метеориты считаются очень древними. Они появились всего через несколько миллионов лет после рождения первых твердых частиц в Солнечной системе, около 4,56 млрд лет назад. Ученые давно спорят, от какого тела они откололись: от крупного астероида или от почти полноценной молодой планеты.

Новый анализ показал, что внутри NWA 12774 есть кристаллы, которые должны были сформироваться при высоком давлении. Маленькому астероиду такое, скорее всего, не под силу. Значит, обломок мог прийти из недр гораздо более крупного тела.

По расчетам, его радиус мог быть не меньше 1000 км. Более смелые оценки дают 1800 км — чуть больше Луны, а верхняя граница доходит до 3300 км, то есть почти до размеров Марса.

Как этот мир погиб, пока неизвестно. Его могло разорвать сильное столкновение или гравитация молодой бурной Солнечной системы. Но его крошечные обломки, похоже, до сих пор помогают понять, какие планеты не дожили до наших дней.