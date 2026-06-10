Ваш пес правша или левша? Простой домашний тест раскроет неожиданные особенности питомца

Правшами и левшами бывают не только люди: у собак тоже может быть любимая лапа, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование ученых из Университета Бари. Итальянские специалисты придумали тест Doginburgh Inventory, который помогает понять, какой передней лапой питомец пользуется охотнее.

У людей перекос очевиден: примерно 90% пишут правой рукой. У собак все не так строго, но многие питомцы все равно чаще выбирают конкретную лапу, когда удерживают предмет, достают еду или делают первый шаг.

Тест состоит из четырех заданий. Сначала лакомство кладут внутрь игрушки и смотрят, какой лапой собака ее придерживает. Затем еду прячут под низкой мебелью — так, чтобы пес не мог достать ее мордой, а только лапой. Третья проверка — посадить собаку наверху лестницы и посмотреть, какой лапой она первой шагнет вниз. Четвертая аналогична, но питомец уже идет рядом с хозяином на свободном поводке.

«Будьте терпеливы. Не каждая собака сразу увлекается заданиями с лапами, и некоторым нужно чуть больше времени», — добавила доктор Севим Испарта.

По словам ученых, даже первое движение часто многое показывает. Поэтому хозяину не обязательно устраивать дома целую лабораторию: достаточно несколько раз внимательно посмотреть, какой лапой пес начинает действовать.