Дроби для многих школьников звучат как маленький кошмар из учебника. Но, как выяснилось, иногда их проще понять не за партой, а на баскетбольной площадке, пишет Popular Science со ссылкой на исследование Копенгагенского университета, опубликованное в Educational Psychology Review.

В эксперименте участвовали более 300 датских школьников в возрасте от 11 до 13 лет. Раз в неделю они приходили на часовое занятие, где математику связывали с баскетбольными упражнениями.

Например, детям предлагали сделать 10 бросков по кольцу, а потом посчитать, какая часть попыток оказалась удачной, какая — неудачной, и перевести эти дроби в проценты. То есть абстрактные числа сразу превращались в понятный результат: попал или промахнулся.

Идея сработала. После таких занятий школьники в среднем на 15% лучше справлялись с тестами по дробям, чем контрольная группа, которая в баскетбол не играла. Улучшения заметили и в других темах по математике — примерно на 5%.