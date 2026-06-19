Вся еда превратится в яд, если использовать одну губку для этих целей: как мытье посуды тайно разносит инфекцию по дому

Даже блестящая кухонная раковина может оставаться одним из самых грязных мест в доме. Влага и остатки пищи помогают бактериям выживать и размножаться, пишет EatingWell со ссылкой на специалиста по пищевой безопасности Ванессу Коффман.

В раковине могут находиться сальмонелла, кишечная палочка, листерия и кампилобактер. Они попадают туда с сырым мясом, птицей, немытыми овощами, грязной посудой, губками и остатками пищи.

В исследовании 2023 года после приготовления завтрака потенциально опасные бактерии обнаружили в 34% проверенных раковин. Оттуда микробы могут перейти на доски, столешницы и продукты, которые не будут нагреваться.

Владелица клининговой службы Келси Сапата советует каждый день удалять остатки еды, сливать стоячую воду и ополаскивать чашу. После сырого мяса, птицы или немытых овощей раковину нужно не только очищать, но и дезинфицировать.

Для глубокой уборки следует убрать все предметы вокруг, промыть раковину, обработать ее мягким неабразивным средством и тщательно пройтись по сливу, основанию крана, углам и резиновому защитному элементу измельчителя.

Белый уксус помогает убрать налет и запах, но не считается полноценным дезинфицирующим средством. Для обеззараживания лучше использовать готовый состав строго по инструкции. Хлорсодержащие средства нельзя смешивать с уксусом, аммиаком и другой бытовой химией.

Отдельную губку для раковины не стоит применять для посуды и рабочих поверхностей: иначе микробы легко разнесутся по всей кухне.