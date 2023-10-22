«Будут говорить, что меня отмазали»: боец СВО не поверил в порок сердца и отправился в армию

Максим Селезнев навсегда остался 23-летним в памяти своих родителей и друзей. Сапер-электрик СВО погиб под массированным обстрелом вместе со своими сослуживцами. Он стал примером мужества и стойкости для младшего брата и земляков.

Максим родился в городе Бийске в Алтайском крае 14 июля 1998 года, но там он не рос. Семья жила в поселке Соколово. В детстве мальчик вдохновлялся примером своего дяди-сапера и мечтал о том, чтобы спасать людей.

«Ты мне только брата роди»

Максим сызмальства проявлял характер. Он упорно занимался каратэ и даже завоевывал призовые места.

«Однажды на соревнованиях, когда ему было лет девять, сын хотел отдать свою медаль проигравшему. Мальчик очень расстроился. Тренер с ними разговаривал, но наш дал сопернику подержать награду», — вспоминает мать бойца Светлана Селезнева, беседуя с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

С детства Максим был очень самостоятельный, мама, не боясь, могла в семь лет оставить ему грудного брата.

«С братом носился с рождения. Когда узнал, что я беременна, говорил: «Ты мне только брата роди, Егором назовем». Так и вышло. Максим очень его любил, у них прямо связь какая-то, несмотря на семь лет разницы», — отмечает наша собеседница.

Селезнев хорошо учился в школе, строил планы, хотел в институт. В итоге очень хорошо сдал обязательные ЕГЭ: по русскому и математике получил больше 80 баллов. Но обществознание вышло хуже, и парню не хватило одного балла для поступления.

Фото: [ из архива семьи бойца. С братом ]

«Он очень переживал, но поступил в колледж. Получил профессию — техник по информационным технологиям. Во время учебы Максим проходил последнюю комиссию в военкомате, когда ему поставили порок сердца. Помню, он тогда приехал и так возмущался!» — говорит Светлана.

Годен

Селезнев громко кричал: «Как так? Почему, откуда? Что теперь — все в армию, а я, получается, откосил! Мам, теперь будут говорить, что меня отмазали». Парень в итоге выбил себе обследование. Он с родителями ездил в краевую больницу, и диагноз не подтвердился. Написали: «годен».

«Вышли мы с ним тогда из больницы, нас муж ждал на скамейке. А сын к нему бежит, кричит: «Здоров я!» Муж потом сказал, что аж напугался — бежит детка под два метра ростом, счастливый, схватил отца, кружит. Я, говорит, годен, пойду в армию. Так, 28 июня 2019 года Максим получил диплом, а 29-го мы его проводили на срочную службу», — замечает Светлана.

У Светланы родной брат — сапер, и Максим всегда смотрел на дядю с восторгом. Мальчик все его выспрашивал: «Как это, когда от тебя зависят жизни?» Очень уж ему хотелось самому понять, что это такое — быть военным.

«Вскоре сын позвонил и сказал, что попал в ВДВ, он был так горд! В учебку попал в Омск. Вы бы видели его глаза, когда мы к нему приехали на присягу! Максим нас не ждал, это очень далеко от дома. Затем по распределению попал в Бурятию, в 11-ю Отдельную десантно-штурмовую бригаду», — рассказывает Селезнева.

Фото: [ из архива семьи бойца ]

«Скоро увидимся»

В 2020 году парень принял решение связать свою жизнь с военной службой и подписал контракт. До начала спецоперации Максим был на Кавказе и в Сирии. И в каждой командировке он сумел сохранить сердечную теплоту и доброту к ближнему. Даже животных парень жалел и любил.

«Когда был в Чечне, всех собак кормил, говорил, что они брошенные. Получал за работу в командировках награды. А с 15 января 2022 сын был на границе с Украиной, и с первых дней он участвовал в СВО. В ночь с 25-го на 26-е февраля он звонил, был в шоке от гибели ребят, говорил, что любит нас, а потом пропал на две недели», — замечает женщина.

Когда рядовой вновь вышел на связь, мать уже умоляла его разорвать контракт и ехать домой. А в ответ он твердил то, что и практически все наши бойцы: «Мама, если не мы, то кто?» В последний раз Максим звонил маме 14 июня 2022 года.

«Никаких плохих предчувствий не было, сын был такой веселый, говорил, что собрался выезжать. Контракт заканчивался третьего июля, и сын планировал поехать в часть для подписания нового. Обещал, что пойдет в отпуск, и мы скоро увидимся. Но через три часа погиб — минометный обстрел. Подробностей мы не знаем. Привезли нашего сыночка в цинке в день окончания контракта», — рассказывает наша собеседница.

Ранее мы писали, как разведчик погиб в первые дни СВО.