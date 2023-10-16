«Сломал спину, а мне не сказал»: мать бойца СВО рассказала, каким был ее сын

Будущий десантник Виктор Березовец родился в 1991 году в поселке Целина Ростовской области. Футболист и танцор, Витя учился в местной средней школе №32 и был гордостью для своей семьи. Но все же в 20 лет он твердо решил стать военным и не отступал от своего пути до последнего.

У матери бойца, Таисии, три сына. Витя — самый младший. У него было два брата, один старше на шесть лет, другой — на семь.

Младший сын

«Отношения в семье отличные. Братья Витю любили, нянчили маленького, а потом помогали ему во всем. А когда Виктор вырос, уже он помогал им. Я имею в виду физически: он был большим и крепким парнем. Мы все его очень любили и гордились им», — отметила мать солдата в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Виктор был добрым, отзывчивым и жизнерадостным человеком, умел сопереживать и первым приходил на помощь. Это проявлялось и в отношении к братьям меньшим. Мальчик очень любил животных: кошек, собак, да и вообще всех зверей.

«Даже когда он вырос, мы с ним часто ездили в Ростов, в зоопарк, когда он был в отпуске. У нас жила кошка Анфиса, сын ее очень любил. Когда у нее появились котята, он с ними играл. Мог и с улицы зверушку принести. Однажды все-таки притащил котенка, мы его оставили и назвали Кузей», — улыбнулась женщина.

В детстве и юности Виктор увлекался футболом, ходил на секцию в ДЮСШ. Юноша также закончил местную школу искусств по классу хореографии. Со своим коллективом Березовец даже выступал на концертах.

По окончании девяти классов Витя поступил учиться в Авиационный колледж Донского государственного технического университета. Он выбрал специальность, связанную с производством авиационной техники. А в 2011 году, когда диплом был успешно получен, Березовца призвали на срочную службу.

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

Разведчик-пулеметчик

«Витя считал, что служить надо, отдавая все силы. При прохождении комиссии он заявил, что хотел бы оказаться в спецназе. В военкомате прислушались к его просьбе, так как он подходил по всем параметрам: по росту и состоянию здоровья. Сына призвали служить в 10-ю отдельную бригаду специального назначения Краснодарского края», — вспомнила Таисия.

Через полгода Виктор продолжил служить уже в Северной Осетии. В гражданскую жизнь он решил не возвращаться, а потому после «срочки» заключил контракт и продолжил работать по специальности «разведчик-пулеметчик».

«В семье военных не было. Пошел в армию и полюбил военное дело, особенно свою разведку», — заметила наша собеседница.

В 2018 году бойца перевели в спецназ Ростовской области, а в следующем году Виктор женился и снова перевелся. На этот раз Березовец поступил на службу в Ставрополь, в той же должности он поступил в 247-ой гвардейский десантно-штурмовой Кавказский казачий полк.

Не дождался сына

Как говорит мать солдата, Виктор не был скрытным человеком, но и болтуном не был, так что иногда мог что-то утаить.

«Так жалел меня и любил! Например, перед спецоперацией летом неудачно прыгнул с парашютом — кольцо вылетело. Сын сломал спину, и ему делали операцию. А мне об этом тогда не сказал, потому что не хотел волновать», — подчеркнула Таисия.

Фото: [ из личного архива семьи бойца ]

Виктор был необычайно добросовестным и ответственным человеком. По словам сослуживцев, он отличался порядочностью инициативностью, отлично знал и любил свое дело, был высококлассным разведчиком. В семье хранятся грамота от президента за охрану Олимпийских игр 2014 года и награда за охрану военного парада.

Конечно, Виктор любил своих братьев и племянников, но больше он ждал появления на свет своего сына. Вот только увидеть наследника солдат не успел — геройски погиб 26 февраля 2022 года.

«Сыночка назвали так, как он хотел — Мирославом. Он родился спустя несколько дней после гибели отца на передовой: четвертого марта», — вздохнула наша собеседница.

За самоотверженность, мужество и отвагу указом президента Виктор Березовец награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее мы писали, как разведчик из Челябинска успел перед гибелью съездить в родную школу.