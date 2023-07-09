«Это очень страшно»: боец СВО рассказал маме о минутах отчаяния во время выполнения задания

Любитель бальных танцев и самбо, Илья Александров, кажется, хотел успеть в жизни все. Непоседа и шалопай, он не раз сбегал со школы, чтобы, когда настанет время, остановиться и начать по-серьезному служить Родине.

Как рассказывает мама Ильи, Светлана, он родился 30 марта 1995 года в Новосибирске. Илья был очень подвижным с пеленок. Дедушка изготовил турник, и малыш начал заниматься бэби-йогой, когда еще никто даже не знал такого слова. Рано отдали мальчишку и в бассейн.

«Мама, он обкакался»

«В шесть лет я привела Илью на бальные танцы, где ему понравилось. Сын занимал призовые места, несмотря на то, что были трудности с партнершами. Но тренер очень много в него вложил. В бальных танцах сын был до 12 лет, пока не начались подростковые сложности», — говорит Светлана корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Илья же спорт не забросил, нашел спортивный клуб и стал заниматься самбо до самого ухода в армию. А когда родился младший брат Дима, с которым была разница почти в 10 лет, Илья на удивление стал настоящим помощником.

«Помню, приехали из роддома, а сами положили Диму и пошли на кухню. И тут видим, стоит Илья и держит брата: «Мама, он обкакался, его надо срочно помыть». Для меня было шоком, как Илья бесстрашно взял младенца и обеспокоился, что с ним», — отмечает Александрова.

Мама не боялась отпускать Илью выйти с коляской, а когда подрос, то и погулять с младшим. Но Илья всегда мечтал о сестренке.

«Он просил сестру, а я ему отвечала: «Я уже не могу тебе сестренку родить, но ты подрастешь, и у тебя будет дочка». И он с такой нежностью пронес эту мечту: завести семью и, наконец, возиться с маленькой девочкой», — рассказывает Светлана.

Фото: [ из личного архива семьи Александровых ]

Поразили голодные сирийские дети

Несмотря на нелюбовь к сидению за партой Александров доучился до 11 класса.

«В противовес младшему брату-отличнику Илья постоянно сбегал с уроков, учиться не любил. При этом обладал фантастической памятью: мог перед ответом у доски что-то прочитать, еще от себя добавить и уверенно оттарабанить на свою тройку или четверку», — улыбается женщина.

После школы Илья поступил в Новосибирск, в университет торговой кооперации, но после первого семестра его забрали в армию — там не было военной кафедры и отсрочки тоже. Он даже не успел защитить сессию, но не расстроился, а с радостью пошел служить.

«Илью распределили в Улан-Удэ. В 2014 году он должен был вернуться домой, но после недолгого отпуска вернулся обратно, уже на контракт. Так, в 19 лет он твердо решил стать военным», — замечает Александрова.

С 2015 года начались командировки и боевые выходы. Маме Илья не рассказывал ничего о своей службе: «Зачем это тебе?», и все разговоры проходили о природе, о погоде. Одной из самых запоминающихся командировок была Сирия.

«В 2017 году он начал меня выспрашивать: «Мама, а у меня долгов нет?». Я удивилась, но он ничего не объяснил, а сам уехал в Сирию. О боевых задачах по традиции не говорил, но его до слез трогали голодные дети-сироты: «Это очень страшно. Они оборванные, кушать хотят, а я им ничего не могу дать», — всхлипывает, вспоминая рассказы сына, мать.

До 2022 года Илья так и пробыл в Улан-Удэ, выезжая на соревнования и сборы. Жениться не удалось, а перед СВО он снова засобирался в командировку. Мама отговаривала ехать, мол, на Украине неспокойно, что-то зреет. Но Александров сказал, что едут на учения. Солдат стал старшим водителем гаубичного отделения — занимался транспортировкой орудий.

Фото: [ из личного архива семьи Александровых ]

Разрешили гроб открыть, хоть повидались

Илья погиб в октябре, пробыв на фронте восемь месяцев. Первый «звоночек» был от девушки парня. Она набрала Светлане и спросила, нет ли вестей от сына. Женщина удивилась звонку и спросила, в чем дело, но та не ответила.

«Оказалось, она увидела информацию, что Илья погиб, на каком-то сайте. А 21-го октября мне пришло извещение из военкомата. Он погиб 15-го числа. А борт с сыном пришел 25-го числа, в этом плане мне повезло: не ждала полгода. Еще и гроб разрешили открыть, хоть повидались», — вздыхает Александрова.

Об обстоятельствах гибели сына Светлана знает мало. Когда наши гаубицы только отстрелялись, ребят накрыл обстрел. Тогда погибли три расчета российских бойцов, среди которых был и Илья. Он умер от потери крови, у парня нашли серьезные повреждения грудной клетки и брюшной полости.

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