Грозит максимум условка: виновного в нападении на бездомных собак в Подмосковье «вагнеровца» пока не нашли

Два с половиной месяца прошло с того июльского дня, как неизвестный живодер в Щелково с особой жестокостью зарезал двух бездомных собак. Пес по кличке Бетховен погиб на месте, его подругу Каштанку удалось выходить волонтерам.

Неравнодушные жители интересуются: а что со злоумышленником? Удалось ли установить его личность и что ему теперь грозит?

Уголовное дело в его отношении было возбуждено месяц назад по требованию прокуратуры по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Расследование идет. Дело передали следователю. Та сейчас собирает доказательства. Но это пока вся информация, которую могут предоставить правоохранительные органы.

Гулял в камуфляже и с маской

Между тем, как выяснило интернет-издание «Подмосковье сегодня», личность подозреваемого установлена, несмотря на то, что его лицо было спрятано под медицинской маской. Им оказался Александр К. Он в тот день просто вывел погулять свою собственную собаку на безлюдную улицу.

Мужчину удалось отследить по его одежде: он был в камуфляже и с шевроном на левом рукаве. Местные предположили, что Александр имел отношение к ЧВК «Вагнер» и недавно вернулся из зоны боевых действий. Волонтеры даже ходили по адресу, где этот человек официально живет, но там никого не нашли.

«Передана информация в розыск. Но все достаточно сложно. Следователи осматривали место захоронения погибшей собаки, также было необходимо получить заключение из государственной клиники о состоянии выжившей собаки», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» автор петиции с требованием привлечь виновного к ответственности Ирина Артамонова.

Дадут условный срок

Жителей Щелково очень волнует тот факт, что подозреваемый до сих пор на свободе и непонятно, что он может сделать дальше и нет ли у него проблем с психикой, особенно учитывая то, с какой жесткостью он расправился с беззащитными животными.

«Нам объяснили, чтобы мы не обольщались. Если его и найдут, то он получит максимум три года, а то и вообще условный срок», — в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» высказали свои опасения представители инициативной группы волонтеров.

Они уже беседовали с участковым и собираются на прием к прокурору, чтобы делу не дали задний ход.

«Выжившая Каштанка теперь живет у нас в подъезде. Все у нее нормально, все зажило. На днях ее осматривал ветеринар», — поделилась хорошей новостью волонтер Марина, одна из тех, кто принял деятельное участие в спасении бездомного пса.

А в подмосковном Клину проходит акция по защите бездомных животных: собирают вкусняшки.