В подмосковном Клину пройдет акция в поддержку бездомных собак и кошек

Волонтеры и все люди, неравнодушные к судьбам бездомных собак и кошек, на следующей неделе начнут сбор вкусных консервов, сухого корма, вакцин, медицинских препаратов и предметов гигиены. Помогать братьям меньшим - это уже стало доброй традицией. В городском округе к акции готовятся заранее взрослые и дети.

Полезный груз будет передан в благотворительный фонд «Лесной приют», с активистами которого у клинчан давно налажено тесное взаимодействие. Посылки принимаются по адресу местного отделения «Единой России»: Клин, улица Карла Маркса, 70/1.